Спортблок: прыжки в воду, греко-римская борьба, футбол (видео)

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Тренерский штаб сборной России по прыжкам в воду назвал имена спортсменов, которые примут участие в чемпионате Европы. В список вошли 15 спортсменов, четверо из которых представляют Пензенскую область.

Пензенскую область на чемпионате Европы будут представлять Илья Захаров, Евгений Кузнецов, Надежда Бажина и Валерия Белова.

На первенстве континента, которое пройдет в Киеве в середине июня, Надежда Бажина выступит на трамплине, в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Кристиной Ильиных и в командных состязаниях вместе с Виктором Минибаевым. Валерия Белова заявлена в синхронных прыжках с вышки в дуэте с Юлией Тимошининой. Илья Захаров и Евгений Кузнецов поборются за награды в индивидуальных и синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Об этом сообщается на сайте национальной федерации прыжков в воду.

Кузнецкий спортсмен Николай Измайлов стал бронзовым призером чемпионата Приволжского Федерального округа по греко-римской борьбе, который проходил в Нижегородской области. Он показал третий результат в супертяжелой весовой категории до 130 килограммов. Теперь атлету предстоит подготовка к чемпионату России по греко-римской борьбе. Турнир пройдет во Владимире в середине июня.

В воскресенье, 14 мая, пензенский «Зенит» сыграет на «Первомайском» с курским «Авангардом» в матче очередного тура национального первенства по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр». На финишной прямой сезона дружина из Курска входит в тройку лучших клубов лиги, но в случае поражения в Пензе, рискует опуститься на пятую строчку в турнирной таблице.

Матч «Зенит» — «Авангард» состоится 14 апреля, начало — в 15.00, сообщает телеканал «Экспресс».