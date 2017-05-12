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В Пензе байкеры расскажут детям интересные истории (видео)

12 мая в 20:11 78 просмотров
«Сохрани жизнь» в рамках четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения. Ученики пензенских школ и студенты Пензенского колледжа искусств поддержали акцию танцами.

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В Пензе прошел флешмоб Slow Down или «Сохрани жизнь» в рамках четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения. Ученики пензенских школ и студенты Пензенского колледжа искусств поддержали акцию танцами.

Непогода заставила перенести флешмоб под крышу драматического театра, а мини-соревнования под названием «Безопасное колесо» — на субботу, 13 мая.

На Юбилейной площади дети будут соревноваться в фигурном вождении велосипеда, выполнят задания на знание правил дорожного движения, продемонстрируют свои навыки оказания первой помощи. К празднику присоединятся байкеры и поделятся с детьми интересными историями из жизни, сообщает телеканал «Экспресс».

«Также дети попробуют себя в роли водителей. Посмотрят технику. Мы постараемся привезти свои транспортные средства, мотоциклы и рассказать про них. Затем дети и байкеры оставят свои пожелания у нас на плакатах к водителям, как не нарушать правила дорожного движения, и чтобы они сбавили скорость», — рассказала старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

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