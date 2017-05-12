Ямочный ремонт на дорогах Пензенской области выполнен на 68%

Для предоставления субсидий на ремонт автомобильных дорог 27 муниципальным районам Пензенской области и Кузнецку предусмотрен 121 млн рублей. Об этом сообщает пресс-центр облправительства.

Сейчас на дорогах регионального и межмуниципального значения выполняется ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия. По состоянию на 11 мая он выполнен на площади 199 884 кв. метров (67,7% от запланированного объема — 296 027 кв. м). Ежедневно работает 40−80 бригад численностью 200−400 человек.

«Отделом лабораторного контроля проводится входной, текущий, приемочный, а также выборочный контроль качества дорожно-строительных материалов. С 9 января по 12 мая лабораторией проведено 440 испытаний дорожно-строительных материалов на объектах реконструкции, ремонта и содержания автодорог Пензенской области», — отметили в пресс-центре.

Из 53 объектов ремонта и реконструкции в настоящее время проведены аукционы по 35 объектам, на которых приступили к работам, по 18 объектам планируется провести аукционы до 1 июня.

По реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры пензенской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» проводится работа по заключению контрактов на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия, устройству искусственного освещения, восстановлению автопавильонов, пешеходных переходов, дорожных знаков и светофорных объектов.

Также в 2017 году планируется продолжить строительство автодорог местного значения до общественно значимых объектов сельских населенных пунктов и объектам производства и переработки сельхозпродукции. Планируется строительство 22,525 км (восемь объектов).