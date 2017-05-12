Белозерцев: Школьные выпускные должны пройти без нарушений

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал провести последние звонки и выпускные балы в школах без нарушений законодательства.

«Это очень важная задача — мероприятия должны пройти без нарушений и чрезвычайных происшествий», — поставил задачу глава региона в ходе видеоконференции с главами муниципальных образований 12 мая.

25 мая в 519 общеобразовательных организациях Пензенской области пройдет последний звонок. В мероприятии примут участие 10 288 выпускников 9 классов (515 классов); 5091 выпускников 11 классов (274 класса) общеобразовательных школ города и области, а также педагоги, родители, представители общественности.



23 июня, когда завершатся основные экзамены, состоится выпускной бал для учащихся 11 классов. Для девятиклассников срок проведения мероприятия с выдачей аттестатов об основном общем образовании устанавливается муниципалитетами.

Министр образования Пензенской области Александр Воронков подчеркнул, что 25 мая службы и ведомства будут работать в особом режиме.

«Я прошу обратить особое внимание на то, чтобы пригласить выпускников прошлых лет — членов правительства, работников министерств, чтобы поприветствовать выпускников, родителей и учителей», — отметил министр.

Также он призвал не допустить распитие спиртного на выпускных и обеспечить дежурство представителей общественных формирований и родителей.

Министр отметил, что выпускной бал должен проводиться в стенах школы, где можно обеспечить безопасность выпускников. Категорически не рекомендовал проводить их в барах.

Александр Воронков также отметил, что выезд в ночное время — категорически запрещен, выход на улицу возможен только в сопровождении родительского патруля. Он призвал не устраивать встречу рассвета у водоемов и в лесу.