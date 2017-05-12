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Пензенцев просят сообщить информацию о личности убитого мужчины (видео)

12 мая в 20:21 80 просмотров
, связанную с личностью Константина Сергеевича Овсянникова.

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Сотрудники полиции и Следственного комитета Пензенской области просят граждан сообщить информацию, связанную с личностью Константина Сергеевича Овсянникова.

В конце марта уроженец Уфы 1984 года рождения был найден мертвым на территории Октябрьского района Пензы в садоводческом товариществе «Дружба-1» с признаками насильственной смерти, сообщает телеканал «Экспресс».

Известно, что за несколько дней до гибели он находился на территории Мокшанского и Городищенского районов. Передвигался на попутном транспорте с водителями-дальнобойщиками. 27 марта его видели в кафе «Милая роща», расположенном на 674-ом километре автодороги М5 «Урал».

«Сотрудники полиции обращаются ко всем жителям Пензенской области, в первую очередь, — водителям-дальнобойщикам. Если у вас есть какая-либо информация, связанная с погибшим: его личности, месте его жительства и тех людях, с кем он общался, чем он занимался, то сообщите об этом по телефонам дежурной части отдела полиции № 2 управления МВД России по городу Пензе: 8-(8412)-598−601 и 598−602», — сказал заместитель начальника ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Алексей Писарьков.

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