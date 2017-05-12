В Пензе обсудили проблемы борьбы с коррупцией (видео)

, Следственного комитета и полиции регионов Поволжья объединились , чтобы поделиться опытом борьбы с преступлениями коррупционной направленности. В Пензе прошла научно-практическая конференция , посвященная рассмотрению в судах таких уголовных дел. К обсуждению привлекли не только профессионалов , но и студентов вузов." data-title="В Пензе обсудили проблемы борьбы с коррупцией — Пенза-пресс, рунет за день">

Сотрудники прокуратуры, Следственного комитета и полиции регионов Поволжья объединились, чтобы поделиться опытом борьбы с преступлениями коррупционной направленности. В Пензе прошла научно-практическая конференция, посвященная рассмотрению в судах таких уголовных дел. К обсуждению привлекли не только профессионалов, но и студентов вузов.

В последние несколько лет по всей стране гремят коррупционные скандалы. Преступные схемы постоянно меняются, нечистые на руку должностные лица все чаще прибегают к оффшорам, оформленным через третьих лиц фирмам, берут взятки в виде нематериальных услуг. Обсудить эти и многие другие проблемы в Пензу приехали сотрудники прокуратур всего Приволжского Федерального округа, сообщает телеканал «Экспресс».

«Меняется не только законодательство, меняются те условия правовые, в которых приходится работать. Правоохранители имеют объективные причины, когда сложности представляет процесс квалификации преступлений, процесс собирания доказательств. Все эти моменты необходимо обсудить с учетом мнения не только представителей практики, но и представителей науки», — сказал заместитель прокурора Пензенской области Иван Грибов.

2016 год оказался урожайным на коррупционные дела. Весной задержали бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, осенью — экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Обоих — по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Один из самых вопиющих случаев — задержание полковника Дмитрия Захарченко. При обыске в его квартире нашли около девяти миллионов рублей и более 20 — на счетах его близкого родственника.

Этой весной задержание бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева также не осталось без внимания федеральных СМИ.

На Пензенскую область тоже легла тень коррупционных скандалов. Напомним, около недели назад заместителя председателя городской Думы Георгия Тюрина задержали на два месяца. Чиновника подозревают в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Расследование уголовного дела — на контроле региональной прокуратуры. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал однозначную оценку этой ситуации.

«Неважно, какой пост занимает человек, какова его политическая позиция, если он замешан в коррупции, то он должен нести ответственность по закону», — заявил он.

Аппетиты коррупционеров растут с каждым годом. Средний размер взятки с 2015 года увеличился больше чем в два раза, и в 2016 году составил более 400 тысяч рублей. Правоохранительные органы и прокуратура Пензенской области в 2016 пресекли более полутора сотен коррупционных преступлений. В регионе наказали более 120 человек за дачу и получение взяток, злоупотребление служебным положением, присвоение и растрату, а также мошенничество.

«Из них 12 сотрудников правоохранительных органов, 13 должностных лиц органонов государственной власти и местного самоуправления, шесть депутатов представительных органов местного самоуправления», — перечислила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

Вывести коррупционеров на чистую воду и доказать их вину — не так просто, как кажется. Еще в 2013 году жители Городищенского района жаловались на качество жилья для переселенцев из ветхих и аварийных домов в Сурске. В ходе проверки выяснилось, что от действий недобросовестных чиновников бюджету нанесли ущерб в размере пяти миллионов рублей. На сбор материалов ушел не один месяц. И вот на этой неделе региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Расследование продолжается.