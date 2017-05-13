Пензенцы беспокоятся насчет благоустройства футбольной площадки у школы № 31

Вопрос был рассмотрен в ходе приема граждан, который Валерий Савин провел в общественной приемной губернатора и правительства Пензенской области 12 мая.



«Правильно делаете, что беспокоитесь. Держите нас в курсе. Так как площадка школьная, то директор отвечает за ее пригодность. Если 20 мая сетки не будут установлены — звоните мне. Дети должны играть и заниматься спортом», — отметил вице-губернатора.



В ходе приема были рассмотрены также вопросы, касающиеся здравоохранения, образования, спорта и социального аспекта, сообщает пресс-центр регионального правительства.