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Пензенцы беспокоятся насчет благоустройства футбольной площадки у школы № 31

13 мая в 08:06 264 просмотра

Жители Пензы обратились к вице-губернатору региона Валерию Савину по поводу организации благоустройства футбольной площадки на территории школы № 31.

Вопрос был рассмотрен в ходе приема граждан, который Валерий Савин провел в общественной приемной губернатора и правительства Пензенской области 12 мая.

«Правильно делаете, что беспокоитесь. Держите нас в курсе. Так как площадка школьная, то директор отвечает за ее пригодность. Если 20 мая сетки не будут установлены — звоните мне. Дети должны играть и заниматься спортом», — отметил вице-губернатора.

В ходе приема были рассмотрены также вопросы, касающиеся здравоохранения, образования, спорта и социального аспекта, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/05/12/20045842
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