Хранивший наркотики в машине кузнечанин получил 5,5 лет колонии

В середине ноября 2016 года около одного из домов по ул. Победы в Кузнецке мужчина продал наркотическое вещество. В конце февраля 2017 года осужденный незаконно хранил в салоне своего автомобиля «ВАЗ-21099» наркотики в крупном размере. Они был обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.



«В соответствии с позиции государственного обвинителя Кузнецким районным судом 12 мая вынесен обвинительный приговор. Мужчине по совокупности преступлений назначено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима», — пояснили в пресс-службе.



Приговор не вступил в законную силу.