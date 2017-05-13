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Хранивший наркотики в машине кузнечанин получил 5,5 лет колонии

13 мая в 08:27 248 просмотров

В городе Кузнецке Пензенской области вынесен приговор мужчине за сбыт и хранение наркотиков в крупном размере.

В середине ноября 2016 года около одного из домов по ул. Победы в Кузнецке мужчина продал наркотическое вещество. В конце февраля 2017 года осужденный незаконно хранил в салоне своего автомобиля «ВАЗ-21099» наркотики в крупном размере. Они был обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

«В соответствии с позиции государственного обвинителя Кузнецким районным судом 12 мая вынесен обвинительный приговор. Мужчине по совокупности преступлений назначено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима», — пояснили в пресс-службе.

Приговор не вступил в законную силу.

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