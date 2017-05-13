Вам будет интересно
Наши новости
В Пензенской области заработает «горячая линия» по профилактике ВИЧ
В Пензе дороги ремонтируют 20 бригад рабочих
На ремонт школ и детсадов в Пензе выделят больше 100 млн рублей
Пензенцы беспокоятся насчет благоустройства футбольной площадки у школы № 31
В Пензе обсудили проблемы борьбы с коррупцией
Пензенцев просят сообщить информацию о личности убитого мужчины
В Пензе байкеры расскажут детям интересные истории
Белозерцев: Школьные выпускные должны пройти без нарушений
Ямочный ремонт на дорогах Пензенской области выполнен на 68%
Пензенскую область ожидают заморозки
все новости

В Пензенской области главу сельсовета оштрафовали за нарушения в сфере закупок

13 мая в 08:44 330 просмотров

Пензенское УФАС оштрафовало главу администрации Кувак-Никольского сельсовета после проверки прокуратуры об исполнении законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Нижнеломовская межрайонная прокуратура выявила факт несвоевременного направления главой администрации Кувак-Никольского сельсовета в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестров контрактов, информации об исполнении контракта на изготовление технических планов с постановкой на кадастровый учет и получение кадастровых паспортов на объекты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

«За допущенное нарушение законодательства в отношении главы администрации Кувак-Никольского сельсовета прокурором возбуждено дело об административном правонарушении», — добавили в пресс-службе.

По результатам рассмотрения дела УФАС оштрафовало главу администрации Кувак-Никольского сельсовета на 20 тыс. рублей.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics