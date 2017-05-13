В Пензенской области главу сельсовета оштрафовали за нарушения в сфере закупок

Нижнеломовская межрайонная прокуратура выявила факт несвоевременного направления главой администрации Кувак-Никольского сельсовета в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестров контрактов, информации об исполнении контракта на изготовление технических планов с постановкой на кадастровый учет и получение кадастровых паспортов на объекты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.



«За допущенное нарушение законодательства в отношении главы администрации Кувак-Никольского сельсовета прокурором возбуждено дело об административном правонарушении», — добавили в пресс-службе.



По результатам рассмотрения дела УФАС оштрафовало главу администрации Кувак-Никольского сельсовета на 20 тыс. рублей.