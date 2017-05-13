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На ремонт школ и детсадов в Пензе выделят больше 100 млн рублей

13 мая в 09:14 230 просмотров

Почти 105,5 млн рублей выделено в 2017 году на ремонт пензенских учреждений образования.

71,1 млн рублей направят на ремонт школ, 30,5 млн рублей — на ремонт детсадов, 3,8 млн руб. — на ремонт учреждений дополнительного образования, сообщил начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев на комиссии Гордумы 12 мая.

«Запланированы кровельные работы, ремонт фасадов, эвакуационных выходов и лестниц, учебных кабинетов и мастерских. Кроме того, будут ремонтироваться коммуникации горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, санузлы и пищеблоки», — отметил Юрий Голодяев.

По его словам, в 2017 году будут отремонтированы все неработающие школьные бассейны.

«Если не подведут подрядчики, к 1 сентября все бассейны пензенских школ будут работать», — добавил начальник управления образования.

Вместе с тем, он отметил недостаток финансирования ремонтных работ. Общая сумма, которая была заявлена на эти нужды в проекте бюджета 2017 года, составляла 514,7 млн рублей.

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