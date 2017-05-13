На ремонт школ и детсадов в Пензе выделят больше 100 млн рублей

71,1 млн рублей направят на ремонт школ, 30,5 млн рублей — на ремонт детсадов, 3,8 млн руб. — на ремонт учреждений дополнительного образования, сообщил начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев на комиссии Гордумы 12 мая.



«Запланированы кровельные работы, ремонт фасадов, эвакуационных выходов и лестниц, учебных кабинетов и мастерских. Кроме того, будут ремонтироваться коммуникации горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, санузлы и пищеблоки», — отметил Юрий Голодяев.



По его словам, в 2017 году будут отремонтированы все неработающие школьные бассейны.



«Если не подведут подрядчики, к 1 сентября все бассейны пензенских школ будут работать», — добавил начальник управления образования.



Вместе с тем, он отметил недостаток финансирования ремонтных работ. Общая сумма, которая была заявлена на эти нужды в проекте бюджета 2017 года, составляла 514,7 млн рублей.