В ЖК «Лазурный» начали благоустраивать двор

Новая концепция благоустройства дворовой территории предусматривает размещение зеленых зон, небольшого фонтана, зон отдыха для детей и взрослых, в том числе игровых площадок для детей разного возраста, зоны для воркаута и места отдыха.



У детских и спортивных площадок будет резиновое покрытие, зону отдыха выложат плиткой — это безопаснее и экологичнее асфальтового покрытия. Покрытие каждой зоны будет выполнено в своей цветовой гамме.



«Также зонирование будет осуществляться с помощью деревьев, кустарников и клумб. Здесь появятся ель, черемуха, березы, пихты и рябина, которая так радует глаз зимой. Вся зона двора будет обнесена живой изгородью», — сообщили в пресс-службе компании «Термодом».



ЖК «Лазурный» включает три дома, дворовая территория между ними будет закрыта шлагбаумами и оснащена видеонаблюдением. Количество парковочных мест внутри двора сведено к минимуму: большая часть обширной парковки вынесена за его пределы.



Подробнее изучить жилой комплекс «Лазурный» можно на сайте lazur-sputnik.ru.