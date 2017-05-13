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В ЖК «Лазурный» начали благоустраивать двор

13 мая в 09:27 174 просмотра
, начаты работы по его благоустройству, сообщает пресс-служба компании «Термодом».

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Проработка плана двора в ЖК «Лазурный» завершена, начаты работы по его благоустройству, сообщает пресс-служба компании «Термодом».

Новая концепция благоустройства дворовой территории предусматривает размещение зеленых зон, небольшого фонтана, зон отдыха для детей и взрослых, в том числе игровых площадок для детей разного возраста, зоны для воркаута и места отдыха.

У детских и спортивных площадок будет резиновое покрытие, зону отдыха выложат плиткой — это безопаснее и экологичнее асфальтового покрытия. Покрытие каждой зоны будет выполнено в своей цветовой гамме.

«Также зонирование будет осуществляться с помощью деревьев, кустарников и клумб. Здесь появятся ель, черемуха, березы, пихты и рябина, которая так радует глаз зимой. Вся зона двора будет обнесена живой изгородью», — сообщили в пресс-службе компании «Термодом».

ЖК «Лазурный» включает три дома, дворовая территория между ними будет закрыта шлагбаумами и оснащена видеонаблюдением. Количество парковочных мест внутри двора сведено к минимуму: большая часть обширной парковки вынесена за его пределы.

Подробнее изучить жилой комплекс «Лазурный» можно на сайте lazur-sputnik.ru.

Фотография: Предоставлено пресс-службой компании "Термодом"
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