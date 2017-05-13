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Выборы депутатов ЗакСобра Пензенской области пройдут 10 сентября

13 мая в 09:51 204 просмотра

Законопроект о назначении даты выборов депутатов Законодательного Собрания Пензенской области будет рассмотрен на ближайшей сессии регионального парламента.

Проект постановления опубликован на официальном сайте ЗакСобра.

В пояснительной записке в законопроекту отмечено, что в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Пензенской области выборы депутатов ЗакСобра каждого последующего созыва назначает ЗакСобр региона предыдущего созыва

«Так как в соответствии с действующим законодательством днем голосования на выборах Законодательного Собрания является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий Законодательного Собрания предыдущего созыва, предлагается назначить выборы Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва на 10 сентября 2017 года», — говорится в пояснительной записке.

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