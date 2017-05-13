В Пензе дороги ремонтируют 20 бригад рабочих

Три бригады ООО «Лидер» производят подготовку дорожного полотна на ул. Тепличной, Львовской и Мереняшева. Одна бригада ООО «Пензадорстрой» производит аналогичные работы на ул. Мира, а две бригады ООО «Магистраль» — на проспекте Победы и ул. Беляева.



Асфальтированием дороги на улице Некрасова и проспекте Строителей заняты две бригады ООО «ДСУ». На ул. Бородина и ул. Собинова проводится подготовка и асфальтировка силами двух бригад ООО «Автодорстрой», на переулке Мотоциклетном — силами одной бригады ООО «Арстрой».



Две бригады ООО «Автодорога» проводят подготовку и установку бордюрного камня на ул. Бекешской и демонтаж бордюров на ул. Пушкина.



Четыре бригады МУП «Пензадормост» занимаются подготовкой и асфальтированием ул. Совхозной, Колхозной, Ломоносова, Горной, еще одна — производит ремонт дорожного полотна струйно-инъекционным методом на ул. Арбековская, Фурманова и Кижеватова.



Одна бригада ООО «Автодорога» занимается асфальтированием площади Ленина, вторая — устанавливает бордюрный камень на ул. Кулакова, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.