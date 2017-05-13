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В Пензенской области заработает «горячая линия» по профилактике ВИЧ

13 мая в 11:03 256 просмотров
«горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

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С 15 по 21 мая в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области будет работать «горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Работа «горячей линии» будет организована в рамках проведения всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая приурочена к Международному дню памяти жертв СПИД.

«Граждане, желающие получить консультацию по обозначенному вопросу, могут позвонить по телефонам: 8−800−707−64−22 и (8412) 66−09−48 с 10:00 до 17:00 часов, в пятницу — с 10:00 до 15:45 часов. Перерыв — с 12:00 до 12:45», — сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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