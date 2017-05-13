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В Пензенской области приостановлена работа всех МРЭО

13 мая в 11:28 710 просмотров

С 13 мая работа всех подразделений МРЭО Пензенской области временно приостановлена.

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, приостановление работы МРЭО объяснили техническими причинами.

«О возобновлении работы МРЭО Пензенской области будет сообщено дополнительно. Госавтоинспекция приносит извинения за временные неудобства», — отметили в отделе пропаганды.

Фотография: http://www.gibdd.ru/notice3073167/
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