В Пензенской области приостановлена работа всех МРЭО

С 13 мая работа всех подразделений МРЭО Пензенской области временно приостановлена.

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, приостановление работы МРЭО объяснили техническими причинами.



«О возобновлении работы МРЭО Пензенской области будет сообщено дополнительно. Госавтоинспекция приносит извинения за временные неудобства», — отметили в отделе пропаганды.