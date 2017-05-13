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На ул. Окружной в Пензе автоледи сбила 78-летнего велосипедиста

13 мая в 11:46 404 просмотра

Вечером 12 мая на ул. Окружной произошло ДТП с участием велосипедиста.

Как пояснили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло в 19.05 на ул. Окружной.

«Водитель автомобиля «Опель Корса», женщина 1990 года рождения, допустила наезд на велосипедиста — мужчину 1939 года рождения», — отметили в отделе пропаганды.

Получивший травмы велосипедист был госпитализирован.

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