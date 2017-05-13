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Белозерцев призвал пензенских аграриев использовать опыт передовиков отрасли

13 мая в 12:20 198 просмотров

Пути повышения урожайности на территории Пензенской области обсудили на видеоконференции с участием губернатора Ивана Белозерцева и глав муниципальных образований региона.

Иван Белозерцев отметил, что обучающие семинары, господдержка и распространение лучших практик, которые используют передовики отрасли, обусловили высокие показатели, достигнутые регионом по сбору урожая в прошлом году.

«Сельхозпроизводители, которые экономят на технологиях, семенах и удобрениях, должны подумать об использовании опыта наших лидеров агропромышленной отрасли. Приобретение качественной сельхозтехники, применение средств подкормки и обработки растений, новых технологий возделывания почвы с учетом климатических особенностей — все это имеет значение. Надо подтягиваться, если вы нацелены на получение прибыли и развитие своих предприятий. Хороший урожай получают аграрии, которые вкладывают средства в развитие своих хозяйств», — отметил губернатор.

Иван Белозерцев подчеркнул, что Пензенская область должна быть лидером в сфере сельхозпроизводства.

«У нас все для этого есть. Надо инвестировать в развитие и тогда экономика аграрных хозяйств будет с плюсом. Интенсивные технологии позволяют сегодня нашим передовикам добиваться высоких результатов, в том числе, по уровню урожайности. К этому должны стремиться все сельхозпроизводители региона», — подчеркнул он.

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