« Дизелиста» Максим Борисов назван признан лучшим голкипером сезона по итогам первенства Национальной молодежной хоккейной лиги." data-title="Вратарь пензенского «Дизелиста» стал лучшим голкипером сезона в НМХЛ — Пенза-пресс, рунет за день">

В 11 из 34 проведенных игр Максим Борисов не пропустил ни одной шайбы. Его коэффициент надежности составил 1,36, сообщает пресс-служба ХК «Дизель».



Лучшим снайпером сезона назван Герман Мурашов (ХК «Горняк»), лучшим бомбардиром — Павел Пищальников из той же команды, лучшим защитником — Дмитрий Мячев (ХК «Дмитров»).



Напомним, «Дизелист» стал серебряным призером чемпионата, у ХК «Горняк» — «золото», у ХК «Локо-Юниор» — «бронза».