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Вратарь пензенского «Дизелиста» стал лучшим голкипером сезона в НМХЛ

13 мая в 12:37 280 просмотров
«Дизелиста» Максим Борисов назван признан лучшим голкипером сезона по итогам первенства Национальной молодежной хоккейной лиги.

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Вратарь пензенского «Дизелиста» Максим Борисов назван признан лучшим голкипером сезона по итогам первенства Национальной молодежной хоккейной лиги.

В 11 из 34 проведенных игр Максим Борисов не пропустил ни одной шайбы. Его коэффициент надежности составил 1,36, сообщает пресс-служба ХК «Дизель».

Лучшим снайпером сезона назван Герман Мурашов (ХК «Горняк»), лучшим бомбардиром — Павел Пищальников из той же команды, лучшим защитником — Дмитрий Мячев (ХК «Дмитров»).

Напомним, «Дизелист» стал серебряным призером чемпионата, у ХК «Горняк» — «золото», у ХК «Локо-Юниор» — «бронза».

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