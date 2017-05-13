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На ул. Калинина в Пензе автобус сбил пенсионерку

13 мая в 12:55 318 просмотров

ДТП с участием пешехода произошло в Пензе на ул. Калинина.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в 16.00 12 мая автобус «Мерседес-Бенс», за рулем которого находился водитель 1964 года рождения, сбил 69-летнюю женщину.

«В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение», — пояснили в отделе пропаганды.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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