На ул. Калинина в Пензе автобус сбил пенсионерку

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в 16.00 12 мая автобус «Мерседес-Бенс», за рулем которого находился водитель 1964 года рождения, сбил 69-летнюю женщину.



«В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение», — пояснили в отделе пропаганды.



Обстоятельства произошедшего устанавливаются.