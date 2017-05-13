Кузнечанин завоевал «бронзу» на Чемпионате ПФО по греко-римской борьбе

Состязания проходили в городе Бор Нижегородской области с 5 по 8 мая.



Николай Измайлов, который входит в состав национальной сборной, выступал в супертяжелой весовой категории до 130 кг.



«На пути к медали в предварительном поединке Николай победил с явным преимуществом чемпиона России, призера чемпионата Европы Василия Паршина из Саранска.



Вместе со своими тренерами — Константином Салкевичем и заслуженным тренером России Владимиром Измайловым наш борец-атлет будет готовиться к чемпионату России, который пойдет в середине июня в городе Владимире», — сообщили в пресс-службе мэрии Кузнецка.