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Кузнечанин завоевал «бронзу» на Чемпионате ПФО по греко-римской борьбе

13 мая в 13:38 200 просмотров

Кузнечанин Николай Измайлов завоевал бронзовую медаль Чемпионата Приволжского Федерального округа по греко-римской борьбе.

Состязания проходили в городе Бор Нижегородской области с 5 по 8 мая.

Николай Измайлов, который входит в состав национальной сборной, выступал в супертяжелой весовой категории до 130 кг.

«На пути к медали в предварительном поединке Николай победил с явным преимуществом чемпиона России, призера чемпионата Европы Василия Паршина из Саранска.

Вместе со своими тренерами — Константином Салкевичем и заслуженным тренером России Владимиром Измайловым наш борец-атлет будет готовиться к чемпионату России, который пойдет в середине июня в городе Владимире», — сообщили в пресс-службе мэрии Кузнецка.

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