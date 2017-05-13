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1200 детей посетили 1 день работы выставки «Инноваториум»

13 мая в 14:05 270 просмотров
«Инноваториум» в ККЗ «Пенза» в первый день ее работы.

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Более 1200 детей посетили выставку «Инноваториум» в ККЗ «Пенза» в первый день ее работы.

По словам организаторов мероприятия, выставка никогда не собирала столько посетителей.

«Это говорит о том, что интерес к научному творчеству среди Пензенской молодежи огромен, и с каждым годом количество юных изобретателей только увеличивается», — отметили в пресс-службе регионального минпрома.

«Инноваториум» — это интерактивная площадка для презентации детских и молодежных проектов, ориентированных на научно-техническую сферу деятельности, объединяющую образование, науку, бизнес с целью вовлечения детей и молодежи Пензенской области в инновационную деятельность, а также содействия развитию экономики региона.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/main_news/2017/05/12/17592435
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