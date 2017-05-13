« Инноваториум» в ККЗ « Пенза» в первый день ее работы." data-title="1200 детей посетили 1 день работы выставки «Инноваториум» — Пенза-пресс, рунет за день">

По словам организаторов мероприятия, выставка никогда не собирала столько посетителей.



«Это говорит о том, что интерес к научному творчеству среди Пензенской молодежи огромен, и с каждым годом количество юных изобретателей только увеличивается», — отметили в пресс-службе регионального минпрома.



«Инноваториум» — это интерактивная площадка для презентации детских и молодежных проектов, ориентированных на научно-техническую сферу деятельности, объединяющую образование, науку, бизнес с целью вовлечения детей и молодежи Пензенской области в инновационную деятельность, а также содействия развитию экономики региона.