По словам организаторов мероприятия, выставка никогда не собирала столько посетителей.
«Это говорит о том, что интерес к научному творчеству среди Пензенской молодежи огромен, и с каждым годом количество юных изобретателей только увеличивается», — отметили в пресс-службе регионального минпрома.
«Инноваториум» — это интерактивная площадка для презентации детских и молодежных проектов, ориентированных на научно-техническую сферу деятельности, объединяющую образование, науку, бизнес с целью вовлечения детей и молодежи Пензенской области в инновационную деятельность, а также содействия развитию экономики региона.
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1200 детей посетили 1 день работы выставки «Инноваториум»
13 мая в 14:05 270 просмотров
Более 1200 детей посетили выставку «Инноваториум» в ККЗ «Пенза» в первый день ее работы.
По словам организаторов мероприятия, выставка никогда не собирала столько посетителей.