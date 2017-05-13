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Кувайцев поручил заменить бордюры на площади Ленина

13 мая в 14:33 264 просмотра

Глава администрации Виктор Кувайцев провел выездное совещание по вопросу ремонта площади Ленина 13 мая.

Подготовительные работы на площади Ленина будут закончены до 19 мая. В настоящее время рабочие закончились фрезеровку и приступили к мелкоямочному ремонту, сообщила гендиректор компании-подрядчика Татьяна Недопекина.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев обратил внимание на состояние бордюрного камня, который в нескольких местах просел и обломился.

«В таком виде бордюр оставлять нельзя. Поэтому необходимо провести работы по полной его замене. После окончания ремонта площадь должна выглядеть гармонично», — подчеркнул глава администрации.

Ранее вице-мэр Пензы Юрий Ильин сообщил ИА «Пенза-Пресс», что все работы на площади Ленина планируется завершить ориентировочно до 1 июня.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poruchil_zamenit_bordyur_na_ploshchadi_lenina/
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