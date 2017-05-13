Белозерцев поручил поощрять талантливых педагогов допобразования

«Педагоги проводят большую работу, очень много занимаются с детьми, надо отметить их добросовестный труд наградами», — распорядился губернатор по итогам посещения выставки «Инноваториум-2017».



По мнению Ивана Белозерцева, выставка дает позитивный импульс развитию инновационно-технического творчества в регионе. Глава региона призвал не останавливаться на достигнутом и ежегодно обновлять экспозицию выставки, а также уделить внимание повышению квалификации педагогов дополнительного образования.



«Мы обучаем врачей, учителей, в ближайшее время начнем работу с тренерами. Надо заниматься и с руководителями ЦМИТов, специалистами учреждений допобразования», — уточнил губернатор.