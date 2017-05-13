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Белозерцев поручил поощрять талантливых педагогов допобразования

13 мая в 14:56 186 просмотров
, которые сумели заинтересовать детей техническим творчеством.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил поощрять педагогов дополнительного образования, которые сумели заинтересовать детей техническим творчеством.

«Педагоги проводят большую работу, очень много занимаются с детьми, надо отметить их добросовестный труд наградами», — распорядился губернатор по итогам посещения выставки «Инноваториум-2017».

По мнению Ивана Белозерцева, выставка дает позитивный импульс развитию инновационно-технического творчества в регионе. Глава региона призвал не останавливаться на достигнутом и ежегодно обновлять экспозицию выставки, а также уделить внимание повышению квалификации педагогов дополнительного образования.

«Мы обучаем врачей, учителей, в ближайшее время начнем работу с тренерами. Надо заниматься и с руководителями ЦМИТов, специалистами учреждений допобразования», — уточнил губернатор.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/main_news/2017/05/12/17592435
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