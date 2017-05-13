Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло в 21.30 на ул. Белинского.
26-летний водитель автомобиля «ВАЗ» сбил мужчину 1972 года рождения. Пешехода госпитализировали с травмами.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
|
|
В Кузнецке на ул. Белинского сбили пешехода
13 мая в 15:24 248 просмотров
Вечером 12 мая произошло ДТП в городе Кузнецке Пензенской области.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло в 21.30 на ул. Белинского.