В Кузнецке на ул. Белинского сбили пешехода

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло в 21.30 на ул. Белинского.



26-летний водитель автомобиля «ВАЗ» сбил мужчину 1972 года рождения. Пешехода госпитализировали с травмами.



Обстоятельства произошедшего устанавливаются.