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В Пензенском драмтеатре приступили к репетициям новых спектаклей

13 мая в 15:37 160 просмотров

В Пензенском драматическом театре начались репетиции двух новых постановок.

10 мая началась работа над бенефисным спектаклем заслуженной артистки России Натальи Старовойт по пьесе Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы». На сцене драмтеатра его поставит московский режиссер Павел Артемьев. Премьера запланирована на начало июля.

12 мая состоялась читка сказки для малой сцены. Заслуженный артист России Василий Конопатин поставит для детей пьесу Галины Латышевой «Рукавичка» по мотивам одноименной русской народной сказки, сообщается на сайте драмтеатра.

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