Белозерцев потребовал завершить «Дом Вероники» к 10 июня

В ходе совещания глава региона потребовал от подрядчиков завершить объект к 10 июня. Иван Белозерцев подчеркнул, что степень готовности «Дома Вероники» высокая, но необходимо закончить его внутреннюю отделку и благоустроить территорию, сообщает пресс-центр регионального правительства.



«Таких объектов в РФ пока нет. В Пензе он появился при поддержке президента РФ, полпреда президента в Приволжском федеральном округе, усилиями региональной и муниципальной власти, общественных организаций», — подчеркнул Иван Белозерцев.



Кроме того, губернатор отметил, что нужно пригласить на открытие объекта специалистов и организовать в Пензе семинар по обмену опытом оказания социальных услуг и партнерству с некоммерческими организациями.



«Мы должны не просто сдать объект, а заявить об этой теме на федеральном уровне, поскольку это будет первый такой объект в стране и первый, абсолютно уникальный опыт адаптации тяжелых инвалидов», — подчеркнул глава региона.



На торжественную церемонию открытия пригласят также наиболее активных участников благотворительной акции «Миллион добрых крышечек для «Дома Вероники», благодаря которой удалось выручить и передать «Дому Вероники» 100 тысяч рублей.



«Школьники, которые максимально активно участвовали в акции, должны видеть ее результат, понимать, какое важное дело они вместе со всеми сделали для будущих жителей «Дома Вероники», — добавил Иван Белозерцев.