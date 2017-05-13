Поручение было дано во время объезда города 13 мая, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.
Кроме того, Виктор Кувайцев поручил еще раз провести совещание с подрядчиками по поводу увеличения числа бригад в выходные дни.
«В выходные дни транспортный поток ослабевает, что дает возможность без лишних помех проводить подготовительные работы, а также укладку асфальта. Нам предстоит выполнить большой объем работы, поэтому каждый день на счету», — отметил Виктор Кувайцев.
Он подчеркнул, что кураторы участков должны постоянно находиться на объектах и контролировать ход работ, особенно установку бордюрного камня.
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В Пензе к контролю за качеством ремонта дорог будут привлекать общественность
13 мая в 15:58 166 просмотров
Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил замглаве администрации Юрию Ильину усилить контроль за качеством ремонта дорог и привлекать для этого общественность.
Поручение было дано во время объезда города 13 мая, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.