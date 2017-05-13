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В Пензе к контролю за качеством ремонта дорог будут привлекать общественность

13 мая в 15:58 166 просмотров

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил замглаве администрации Юрию Ильину усилить контроль за качеством ремонта дорог и привлекать для этого общественность.

Поручение было дано во время объезда города 13 мая, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.

Кроме того, Виктор Кувайцев поручил еще раз провести совещание с подрядчиками по поводу увеличения числа бригад в выходные дни.

«В выходные дни транспортный поток ослабевает, что дает возможность без лишних помех проводить подготовительные работы, а также укладку асфальта. Нам предстоит выполнить большой объем работы, поэтому каждый день на счету», — отметил Виктор Кувайцев.

Он подчеркнул, что кураторы участков должны постоянно находиться на объектах и контролировать ход работ, особенно установку бордюрного камня.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/remont_dorog_na_kontrole_viktora_kuvaytseva_1305/
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