В ряде регионов России приостановлена работа МРЭО ГИБДД. Это может быть связано с тем, что система выдачи водительских прав перестала работать из-за кибератаки, пишет ТАСС .

Агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что кибератака на компьютеры МВД была совершена вечером 12 мая. Из-за этого перестала работать система выдачи водительских прав в ряде регионов России. В частности, сбои отмечены в Белгородской, Ярославской, Воронежской, Ивановской, Калужской областях, Республике Карелия и ряде других регионов.



Ранее в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что по техническим причинам с 13 мая приостановлена работа всех МРЭО в регионе.