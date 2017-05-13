Вам будет интересно
Наши новости
РЕН ТВ расскажет об изобретениях, способных убить человечество
РЕН ТВ покажет всю мощь русского характера
В России упростили порядок подтверждения условий страховой пенсии
Спиртовые настойки просят вернуть в продажу через интернет
Документооборот в России к 2019 году станет полностью электронным
Google оплатила административный штраф в полмиллиона рублей
Путин подписал указ о запрете анонимности в Сети
В России внесены изменения в систему ценообразования в ЖКХ
Саратовские шахматистки выступят на чемпионате Европы
Выяснилось, какие лекарства россияне чаще всего покупают в аптеках
все новости

Система выдачи водительских прав подверглась атаке хакеров — СМИ

13 мая в 16:54 234 просмотра
, что система выдачи водительских прав перестала работать из-за кибератаки, пишет ТАСС.

" data-title="Система выдачи водительских прав подверглась атаке хакеров — СМИ — Пенза-пресс, рунет за день">

В ряде регионов России приостановлена работа МРЭО ГИБДД. Это может быть связано с тем, что система выдачи водительских прав перестала работать из-за кибератаки, пишет ТАСС.

Агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что кибератака на компьютеры МВД была совершена вечером 12 мая. Из-за этого перестала работать система выдачи водительских прав в ряде регионов России. В частности, сбои отмечены в Белгородской, Ярославской, Воронежской, Ивановской, Калужской областях, Республике Карелия и ряде других регионов.

Ранее в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что по техническим причинам с 13 мая приостановлена работа всех МРЭО в регионе.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics