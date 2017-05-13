В Пензе прошла легкоатлетическая эстафета памяти Геннадия Мурашкина

В соревнованиях, которые прошли на стадионе «Первомайский» 13 мая, приняли участие смешанные команды общеобразовательных учреждений, составленные их учащихся 1−7 классов, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.



Маршрут эстафеты состоял из 12 этапов, пролегавших по территории стадиона.



Среди смешанных команд образовательных учреждений численностью до 500 учащихся первое место заняла команда школы № 17, второе — у школы № 16, третье — у школы № 43.



Среди смешанных команд образовательных учреждений численностью больше 500 учащихся «золото» — у финансово-экономического лицея № 29, «серебро» — у школы № 12, «бронза» — у лицея № 2.



«Команды, занявшие в эстафете с 1−3 места, были награждены грамотами и кубками комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, а также спортивным инвентарем», — отметили в пресс-службе мэрии.