Вам будет интересно
Наши новости
Кузнечанин завоевал «бронзу» на Чемпионате ПФО по греко-римской борьбе
Вратарь пензенского «Дизелиста» стал лучшим голкипером сезона в НМХЛ
Спортблок: прыжки в воду, греко-римская борьба, футбол
Команда из Никольска взяла «серебро» на всероссийских соревнованиях
Пензенский пловец стал мастером спорта международного класса
В Пензе выявят самый быстрый внедорожник
В Пензе пройдет эстафета памяти Мурашкина
В Кузнецке определили победителей первого этапа первенства по мотокроссу
На пензенском стадионе «Зенит» приступили к обустройству полей
Под Пензой стартовал финал игры «Орленок»
все новости

В Пензе прошла легкоатлетическая эстафета памяти Геннадия Мурашкина

13 мая в 17:24 312 просмотров
, посвященная памяти отличника физической культуры Геннадия Мурашкина, прошла в Пензе в 52-й раз.

" data-title="В Пензе прошла легкоатлетическая эстафета памяти Геннадия Мурашкина — Пенза-пресс, рунет за день">

Легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти отличника физической культуры Геннадия Мурашкина, прошла в Пензе в 52-й раз.

В соревнованиях, которые прошли на стадионе «Первомайский» 13 мая, приняли участие смешанные команды общеобразовательных учреждений, составленные их учащихся 1−7 классов, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.

Маршрут эстафеты состоял из 12 этапов, пролегавших по территории стадиона.

Среди смешанных команд образовательных учреждений численностью до 500 учащихся первое место заняла команда школы № 17, второе — у школы № 16, третье — у школы № 43.

Среди смешанных команд образовательных учреждений численностью больше 500 учащихся «золото» — у финансово-экономического лицея № 29, «серебро» — у школы № 12, «бронза» — у лицея № 2.

«Команды, занявшие в эстафете с 1−3 места, были награждены грамотами и кубками комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, а также спортивным инвентарем», — отметили в пресс-службе мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/sostoyalas_legkoatleticheskaya_estafeta_1305/
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics