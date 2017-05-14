Трое пензенцев борются за награды первенства ПФО по каратэ

Трое воспитанников Училища олимпийского резерва Пензенской области принимают участие в первенстве Приволжского федерального округа по каратэ.

Состязания проходят в Тольятти. Завершатся они 15 мая.

«Данные соревнования являются отборочным этапом для участия в финале Спартакиады учащихся России и первенстве России», — сообщили в пресс-службе регионального минспорта.