Состязания проходят в Тольятти. Завершатся они 15 мая.
«Данные соревнования являются отборочным этапом для участия в финале Спартакиады учащихся России и первенстве России», — сообщили в пресс-службе регионального минспорта.
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Трое пензенцев борются за награды первенства ПФО по каратэ
14 мая в 10:15 292 просмотра
Трое воспитанников Училища олимпийского резерва Пензенской области принимают участие в первенстве Приволжского федерального округа по каратэ.
Состязания проходят в Тольятти. Завершатся они 15 мая.
«Данные соревнования являются отборочным этапом для участия в финале Спартакиады учащихся России и первенстве России», — сообщили в пресс-службе регионального минспорта.