Какие улицы ремонтируют в Пензе 14 мая. СПИСОК

В Пензе продолжают приводить в порядок дороги. 14 мая работы идут на 17 участках.

Как сообщает пресс-служба мэрии, бригады МУП «Пензадормост» и подрядных организаций занимаются подготовкой и асфальтированием проезжей части, а также установкой бордюрных камней.