Какие улицы ремонтируют в Пензе 14 мая. СПИСОК

Как сообщает пресс-служба мэрии, бригады МУП «Пензадормост» и подрядных организаций занимаются подготовкой и асфальтированием проезжей части, а также установкой бордюрных камней.
|
№ п/п
|
Наименование объекта
|
Вид работ
|
Наименование организации
|
Кол-во бригад
|
1
|
ул. Тепличная
|
подготовка
|
ООО «Лидер»
|
1
|
2
|
ул. Львовская
|
подготовка
|
ООО «Лидер»
|
1
|
3
|
ул. Мереняшева
|
подготовка
|
ООО «Лидер»
|
1
|
4
|
ул. Мира
|
подготовка
|
ООО «Пензадорстрой»
|
1
|
5
|
пр. Победы
|
подготовка
|
ООО «Магистраль»
|
1
|
6
|
ул. Беляева
|
подготовка,
|
ООО «Магистраль»
|
1
|
7
|
ул. Собинова
|
подготовка,
|
ООО «Автодорстрой»
|
1
|
8
|
ул. Бекешская
|
подготовка, установка б/к
|
ООО «Автодорога»
|
1
|
9
|
ул.Пушкина
|
подготовка,
|
ООО «Автодорога»
|
1
|
10
|
ул. Совхозная
|
асфальтирование
|
МУП «Пензадормост»
|
1
|
11
|
ул. Проезжая
|
подготовка, асфальтирование
|
МУП «Пензадормост»
|
1
|
12
|
ул. Колхозная
|
подготовка, асфальтирование
|
МУП «Пензадормост»
|
1
|
13
|
пр. Строителей (МРЭО)
|
подготовка, асфальтирование
|
МУП «Пензадормост»
|
1
|
14
|
площадь Ленина
|
подготовка,
|
ООО «Автодорога»
|
1
|
15
|
ул. Кулакова
|
подготовка, установка б/к
|
ООО «Автодорога»
|
1
|
16
|
ул. 8 Марта-Карпинского, ул. Терновского41,133,233,ул. Урицкого, 1, ул. Бакунина, 5, ул. Суворова (Муравейник)
|
струйно-иньекционный метод
|
МУП «Пензадормост»
|
1
|
17
|
ул. Ферганская
|
подготовка
|
ООО «Город»
|
1
|
Итого бригад:
|
17