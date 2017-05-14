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Какие улицы ремонтируют в Пензе 14 мая. СПИСОК

14 мая в 09:37 402 просмотра

В Пензе продолжают приводить в порядок дороги. 14 мая работы идут на 17 участках.

Как сообщает пресс-служба мэрии, бригады МУП «Пензадормост» и подрядных организаций занимаются подготовкой и асфальтированием проезжей части, а также установкой бордюрных камней.

№ п/п
Наименование объекта
Вид работ
Наименование организации
Кол-во бригад
1
ул. Тепличная
подготовка
ООО «Лидер»
1
2
ул. Львовская
подготовка
ООО «Лидер»
1
3
ул. Мереняшева
подготовка
ООО «Лидер»
1
4
ул. Мира
подготовка
ООО «Пензадорстрой»
1
5
пр. Победы
подготовка
ООО «Магистраль»
1
6
ул. Беляева
подготовка,
ООО «Магистраль»
1
7
ул. Собинова
подготовка,
ООО «Автодорстрой»
1
8
ул. Бекешская
подготовка, установка б/к
ООО «Автодорога»
1
9
ул.Пушкина
подготовка,
ООО «Автодорога»
1
10
ул. Совхозная
асфальтирование
МУП «Пензадормост»
1
11
ул. Проезжая
подготовка, асфальтирование
МУП «Пензадормост»
1
12
ул. Колхозная
подготовка, асфальтирование
МУП «Пензадормост»
1
13
пр. Строителей (МРЭО)
подготовка, асфальтирование
МУП «Пензадормост»
1
14
площадь Ленина
подготовка,
ООО «Автодорога»
1
15
ул. Кулакова
подготовка, установка б/к
ООО «Автодорога»
1
16
ул. 8 Марта-Карпинского, ул. Терновского41,133,233,ул. Урицкого, 1, ул. Бакунина, 5, ул. Суворова (Муравейник)
струйно-иньекционный метод
МУП «Пензадормост»
1
17
ул. Ферганская
подготовка
ООО «Город»
1
Итого бригад:
17

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