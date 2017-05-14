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Победителем «Евровидения-2017» стал португалец

14 мая в 10:40 310 просмотров
«Amar Pelos Dois» занял первое место на «Евровидении-2017».

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Португальский певец Сальвадор Собрал с песней «Amar Pelos Dois» занял первое место на «Евровидении-2017».

По результатам голосования жюри и зрителей в 42 странах португалец набрал наибольшее количество голосов — 758, сообщает РБК.

Второе место занял участник из Болгарии 17-летний Кристиан Костов, на третьем месте —группа SunStroke Project из Молдавии.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=ymFVfzu-2mw
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