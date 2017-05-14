14 мая в 10:40

« Amar Pelos Dois» занял первое место на «Евровидении-2017»." data-title="Победителем «Евровидения-2017» стал португалец — Пенза-пресс, рунет за день">

Португальский певец Сальвадор Собрал с песней «Amar Pelos Dois» занял первое место на «Евровидении-2017».

По результатам голосования жюри и зрителей в 42 странах португалец набрал наибольшее количество голосов — 758, сообщает РБК.

Второе место занял участник из Болгарии 17-летний Кристиан Костов, на третьем месте —группа SunStroke Project из Молдавии.