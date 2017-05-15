Новый формат, или политика умеренного оптимизма Ивана Белозерцева

Подводить промежуточные итоги тех двух лет, что во главе Пензенской области стоит Иван Белозерцев, нелегко — разбег небольшой. Тем не менее, общие контуры политики Белозерцева ясны, и уже можно понять, в каком направлении развивается регион с новым губернатором.



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25 мая 2015 года президент России Владимир Путин назначил Ивана Белозерцева, занимавшего на тот момент пост спикера Законодательного Собрания, временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. 13 сентября того же года Белозерцев победил на выборах главы региона, получив поддержку более 86% избирателей, пришедших в тот день на участки для голосования. Это, кстати, рекордный показатель для Пензенской области.



Перед новым губернатором стояла задача провести регион через кризис, причем по очень узкой тропинке.



С одной стороны, нельзя было допустить провала в промышленности и сельском хозяйстве, более того — требовалось, по возможности, нащупать новые точки роста. Бизнес уже ощутил прессинг банков и недостаток кредитов вместе со всеми плюсами и минусами международных санкций, так что этой отрасли остро не хватало финансов.



В то же время нужно было выполнять все заявленные социальные гарантии, не допуская нарастания в регионе напряженности, как это было в середине 90-х и даже в двухтысячных.



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Со стороны могло показаться, что первые месяцы работы в новой должности Белозерцев занимался исключительно кадровым вопросом. В октябре 2015 года глава региона признавался, что сознательно не спешит с его решением, подбирая команду, которая будет работать на выполнение поставленных губернатором задач. В итоге сформированный новый кабмин представили в декабре.



Яркой особенностью кадровой политики Белозерцев стало изменение структуры областных министерств и ведомств. Если при прежнем губернаторе Василии Бочкареве они укрупнялись, то при Иване Белозерцеве пошел обратный процесс. Связано это, как мы полагаем, с тем, что новый губернатор стремится максимально персонифицировать ответственность чиновников за результаты работы министерств и ведомств. Насколько успешна в целом такая стратегия, станет ясно позже; что же касается ставки на экономический блок, то первые выводы уже можно делать.



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Никогда нельзя забывать о том, что «политика есть самое концентрированное выражение экономики». Судя по цифрам, экономика Пензенской области развивается в положительном ключе. Уже в кризисный 2015 год по многим направлениям социально-экономического развития Пензенской области были достигнуты показатели, превышающие среднероссийские. Объем валового регионального продукта в 2015 превысил 320 миллиардов рублей, а по итогам 2016 — уже 360 миллиардов. Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2015 году составил 80,6 млрд рублей, а в 2016 году возрос до 88 миллиардов.



Индекс промышленного производства Пензенской области по итогам 2015 года составил 106,3% (по России — 96,6%). В 2016 году объем отгруженных товаров собственного производства вырос почти на 13%, впервые в истории региона превысив 200 миллиардов рублей. Промышленные предприятия перечислили в бюджеты всех уровней 23 млрд рублей, что на 40% больше, чем в 2015 году.

Но промышленный рост обеспечивается во многом благодаря крупным госзаказам, в том числе для нужд «оборонки». Что делать, если завтра их не будет? Два главных тезиса предвыборной программы Белозерцева, посвященные промышленности — это техническое перевооружение предприятий и приоритет высокотехнологичному производству.



На модернизацию нужны деньги. Частично эту проблему призван решить Региональный фонд развития промышленности, в который на поддержку перспективных предприятий в 2017 году заложено 100 миллионов рублей. С другой стороны, власть активно нацеливает промышленников на участие в федеральных программах, а предпринимателей — на получение субсидий на развитие малого и среднего бизнеса. В 2016 году по личной инициативе губернатора почти на 23 миллиона рублей увеличены уставной капитал фонда «Поручитель», а также срок и сумма займа (до 3 лет и 3 миллионов рублей соответственно — раньше было 1 год и 1 миллион рублей).



Есть первые успехи и в развитии на пензенской земле высокотехнологичного современного производства. Например, предприятия, входящие в созданный в 2016 году инженерно-производственный кластер «Биомед», в масштабах страны занимают 64% на рынке производства искусственных клапанов сердца. В рамках кластера «Безопасность» доля пензенской продукции в сегменте рынка технических и инженерных средств охраны достигла 61%.



В аграрной отрасли Пензенской области минувший год был ознаменован рекордными урожаями, благодаря которым регион занял первое место в ПФО по урожайности зерновых, зернобобовых культур и подсолнечника и второе — по урожайности сахарной свеклы. Второе место в округе наш регион по итогам прошлого года занял также по темпам роста производства сыра, колбасных изделий и товарной рыбы.



По оценке самого главы региона, в отношении дальнейшего развития Пензенской области разумно испытывать «умеренный оптимизм».



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Оценивать политику Белозерцева по привлечению инвестиций, без которых экономика региона развиваться не может, пока рано. Но вот некоторые показатели: реализация инвестиционных проектов в 2015—2016 годах позволила привлечь в экономику региона более 15 миллиардов рублей и создать более полутора тысяч дополнительных рабочих мест со средней заработной платой порядка 30 тысяч рублей. Лидеры — предприятия «Дамате», «Русмолко», «Маяк Принт», «Агсэн Проперти».



Уже сейчас можно сказать точно, что в регионе с приходом Ивана Белозерцев меняется инвестиционная стратегия. Если в 2014—2015 годах ставилась задача продолжить начинания предыдущих лет и с минимальными потерями пройти кризис, то сейчас в обозначенном направлении необходима экспансия, считает глава региона.



«Мы должны предлагать инвестору условия и проекты, от которых он не сможет отказаться», — говорится в инвестиционном послании губернатора 2016 года.



Важная особенность новой инвестполитики — привлечение средств в высокотехнологичные производства через создание совместных предприятий с иностранными компаниями. Расчет здесь не только на то, чтобы увеличить налоговые отчисления в бюджет и создать новые рабочие места. В регион, помимо прочего, придут совершенно новые технологии.



Так, в настоящее время рассматривается возможность локализации в Пензенской области производства немецкой компании «Waldemar Link». На состоявшемся на пензенской земле в апреле 2017 года межрегиональном форуме «InnoMed-2017» подписаны протоколы о намерениях итальянской компании «LEADER MEDICA SRL» и индийской «РАЙМЕД ТРЕЙДИНГ ГРУПП ПВТ» реализовать инвестиционные проекты по производству высокотехнологичных медицинских изделий.



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Выполнение социальных обязательств, особенно в условиях кризиса, становится первостепенной задачей власти. В 2016 году на социальную поддержку пензенцев было направлено более 5 млрд рублей. Помощь получили более 420 тысяч жителей области.



Один из ключевых пунктов программы Белозерцева — обеспечение роста средней зарплаты в регионе. Он действительно наблюдается — средняя зарплата выросла почти на 8% и составила по итогам прошлого года 27 тысяч рублей. По темпам ее роста регион занимает первое место в ПФО и шестое -в России. Тем не менее, она пока ниже средней по России (36 200 рублей). Условия, при которых дальнейшее повышение зарплат станет возможным, — это отказ от «серых» схем выплат работникам и повышение производительности труда, немыслимое без модернизации производства и повышения квалификации сотрудников.



Пожалуй, важнейшим направлением работы в этом году станет ремонт дорог. В границах пензенской агломерации на эту цель направят рекордную сумму -1 млрд 250 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Общие расходы дорожного фонда в этом году составят 4 млрд 282 млн рублей. К 2020 году нормативам должны соответствовать 65% региональных дорог. Это высший показатель в Приволжском федеральном округе.



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Критика — здоровая, разумная, не крикливая всегда полезна, потому что помогает увидеть проблемные точки ярче.



«Она бывает болезненной и неприятной, но она необходима», — считает губернатор, который не боится вопросов.



Белозерцев получил в наследство кризис, пик которого регион смог пройти с наименьшими потерями и выйти на новый уровень, ведь то, «что не убивает нас, делает нас сильнее».



Фронт работ — большой, о чем постоянно, призывая свою команду не расслабляться, говорит сам губернатор. Он наказывает подчиненных, не делая порки публичными, незаметно тасует кадровую колоду, подбирая тех, кто может стать настоящим драйвером своей сферы, налаживает различные и на различных уровнях каналы связи, столь необходимые для реализации своей политики нового формата. Перезагрузка давно началась.