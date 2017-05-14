Пензенские следователи скорбят о Викторе Журавлеве

«Сотрудники следственного управления выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким, а также всем, кто знал Виктора Леонтьевича. Для офицеров и подрастающего поколения он был достойным примером мужества, патриотизма, чести и профессионального мастерства. Светлая память!» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.

Ранее соболезнования родным и близким Виктора Журавлева выразили губернатор Иван Белозерцев и сотрудники регионального прокуратуры.

Напомним, экс-прокурор Пензенской области скончался 13 мая на 90-м году жизни. В годы войны Виктор Леонтьевич Журавлев посвятил себя защите Родины, а после, в мирное время, — борьбе с преступностью. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 г. г.», орденом «Знак Почета» (1982 г.), медалью «Ветеран прокуратуры» (2007 г.), медалью Руденко (2015 г.) и множеством других наград.