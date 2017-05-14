" data-title="Пензенцы могут обратиться в единую службу срочной соцпомощи — Пенза-пресс, рунет за день">

В пензенскую единую службу срочной социальной помощи поступило 3280 обращений по вопросам оказания адресной материальной помощи, предоставления социальных услуг, по вопросам преодоления трудной жизненной ситуации, а также заявки на социальное такси.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, за помощью в службу можно в случае пожара или другого стихийного бедствия, помощь окажут также женщинам, пострадавшим от психофизического насилия, людям, испытывающим одиночество и отчаяние, родителям, у которых возникают трудности во взаимоотношениях с детьми и всем нуждающиеся в материальной, консультативной и правовой помощи.

Телефон единой службы срочной соцпомощи — 440−003.

Работа по устранению трудной жизненной ситуации осуществляется путем:

— оказания различных видов социальной помощи (консультативной, психологической, правовой, материальной);

— предоставления контактных телефонов для получения информации по вопросам, не отнесенным к деятельности учреждения;

— выезда на место для оказания безотлагательной помощи;

— привлечения, в случае необходимости, муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания;

— оперативного доведения информации о чрезвычайных происшествиях до различных служб города.

