Пензенцы могут обратиться в единую службу срочной соцпомощи

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, за помощью в службу можно в случае пожара или другого стихийного бедствия, помощь окажут также женщинам, пострадавшим от психофизического насилия, людям, испытывающим одиночество и отчаяние, родителям, у которых возникают трудности во взаимоотношениях с детьми и всем нуждающиеся в материальной, консультативной и правовой помощи.
Телефон единой службы срочной соцпомощи — 440−003.
Работа по устранению трудной жизненной ситуации осуществляется путем:
— оказания различных видов социальной помощи (консультативной, психологической, правовой, материальной);
— предоставления контактных телефонов для получения информации по вопросам, не отнесенным к деятельности учреждения;
— выезда на место для оказания безотлагательной помощи;
— привлечения, в случае необходимости, муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания;
— оперативного доведения информации о чрезвычайных происшествиях до различных служб города.