Иван Белозерцев открыл соревнования «Трофи рубеж-2017»

В районе села Саловка стартовал Кубок губернатора Пензенской области по автомобильному спорту. В торжественной церемонии открытия состязаний, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, принял участие губернатор Иван Белозерцев.

«Дорогие друзья! Приветствую пензенских спортсменов и тех, кто приехал побороться за победу в состязаниях из других регионов! Сегодня солнечная, но прохладная погода, однако организаторы сказали, что будет жарко, и я в этом нисколько не сомневаюсь! В эти майские дни мы испытываем особое чувство гордости за наших доблестных воинов и героических тружеников тыла. Они показали нам пример патриотизма, несокрушимой стойкости и мужества. Мы должны сохранять память об их великом подвиге!», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев пожелал участникам соревнований честной борьбы, а зрителям — интересного шоу и добавил, что кубок губернатора по автомобильному спорту будет проходить на территории Пензенской области ежегодно.

Трасса для гонок представляет собой кольцо, на котором предусмотрено преодоление реки, болота, сваленных деревьев, искусственных ванн, перепадов высот и скоростных участков. Протяженность трассы 1 км. На старт гонки вышли более 60 команд из Пензы, Мордовии, Саратова, Ульяновска, Нижнего Новгорода и Тамбова, которых приехали поддержать около 3000 болельщиков, сообщает пресс-центр облправительства.

Мероприятие организовано клубом пензенских любителей внедорожников «Бизон» при поддержке губернатора и правительства Пензенской области, а также региональной федерации автоспорта.