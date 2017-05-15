Процесс 25-ти. В Пензе жильцы многоэтажки готовы довести тяжбу с мэрией до Верховного суда

Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу 25 жителей дома по пр. Строителей, 1 на решение суда первой инстанции. С августа 2016 года пензенцы ведут судебный спор с мэрией по поводу статуса жилья.



Напомним, 152-хквартирный дом на пр. Строителей, 1 был построен в 1990 году специально для проживания людей преклонного возраста и инвалидов. Здание отнесли к специализированному жилому фонду и обеспечили необходимой в данном случае инфраструктурой: открыли территориальный центр социального обслуживания пенсионеров с отделением дневного пребывания на 25 коек и пятью отделениями соцпомощи на дому, дневной стационар и амбулаторию, службу социально-бытового обслуживания пенсионеров. Вселение осуществлялось исключительно по ордерам, обменивать жилье было запрещено.



После крушения Советского Союза в дом стали заселять всех, кого попало. Как показала проведенная мэрией проверка, квартиры в доме получали лица, больные туберкулезом и алкоголизмом, вчерашние зэки, психически нездоровые люди. В квартирах прописывались лица, не включенные в ордер на помещения; участились случаи хулиганства и воровства. Постановлением главы администрации от 16 февраля 1993 года за подписью Александра Калашникова было запрещено прописывать в доме посторонних. Кроме того, исключалась возможность приватизации помещений. Эта норма была отменена только в феврале 2004 года, но, несмотря на это, жильцы до сих пор не могут перевести квартиры в собственность. Все их попытки добиться этого через суд заканчивались провалом, так как «действующее законодательство не предусматривает приватизацию специализированных жилых помещений».



Приватизация могла бы решить проблемы с благоустройством дома, убеждены жильцы дома. По их словам, состояние здания за последние годы сильно ухудшилось: требует замены электрика, появились трещины в стенах, социальная инфраструктура, за исключением амбулатории, давно не работает. Заниматься этими вопросами должна мэрия, которая является собственником здания, но, по словам жильцов, даже пандус им пришлось устанавливать самим. Кроме того, часть помещений пустует, а часть — переведена в маневренный жилой фонд.



В мэрии придерживаются иной точки зрения на проблему. В марте 2016 года здание обследовала комиссия, в состав которой вошли сотрудники департамента ЖКХ и управляющей компании (жильцы дома, впрочем, утверждают, что никакой комиссии они не видели). Она выявила, что температура воздуха в квартирах находится в пределах нормы, а системы теплоснабжения — в исправном состоянии. Разрушений стен, кровли и фундамента также не было обнаружено.



Устав от бесконечной переписки с чиновниками, 25 жильцов дома подали 15 августа 2016 года иск к мэрии, требуя признать жилой дом утратившим статус специализированного.







По мнению адвоката Дмитрия Кузнецова, представляющего интересы истцов, здание де-юре и де-факто не соответствует требованиям, предъявляемым к специальному жилому фонду. Собеседник отмечает, что, согласно постановлению правительства РФ, после введения Жилищного кодекса, мэрия должна была установить правовой статус недвижимости, однако этого сделано не было. К тому же, в современном российском законодательстве нет понятия «специального жилого дома для одиноких престарелых граждан», однако есть понятия «жилых помещений в домах системы социального обслуживания» и «жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан». Эти статусы подразумевают, что дома должны быть особым образом оснащены.



Представитель мэрии на суде отмечала, что изменение статуса дома или исключение жилых помещений из специализированного жилого фонда — это компетенция собственника, то есть администрации города.



«В доме действительно отсутствует комплекс служб социально-бытового назначения, который имелся ранее, но до настоящего времени в нем имеется амбулатория и охрана. В данный дом заселяются лица, которые нуждаются в социальной защите, например, инвалиды, погорельцы, лица, оставшиеся по каким-либо причинам без жилья. В случае удовлетворения требований ответчик будет лишен возможности обеспечить жильем особо нуждающихся в нем лиц», — так обозначена позиция мэрии в решении суда.



21 ноября 2016 года Октябрьский районный суд Пензы согласился с ней и оставил «иск 25-ти» без удовлетворения. Жильцов дома это не остановило, и они подали апелляционную жалобу. По их мнению, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.



«Суду следовало руководствоваться ст. 7 ЖК РФ о применении жилищного законодательства по аналогии, учесть, что наличие статуса специализированного жилищного фонда для одиноких лиц, преклонного возраста и инвалидов нарушает их права на приватизацию жилья. Спорный дом не соответствует статусу специализированного жилого дома, а администрация г. Пензы злоупотребляет правами», — обозначили свою позицию истцы.



28 марта 2017 года судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.



В определении суда (имеется в распоряжении ИА «Пенза-Пресс») говорится, что определение статуса жилого дома, включение его в специализированный жилищный фонд и исключение из него отнесены только к ведению собственника спорного объекта.



«На момент ввода дома в эксплуатацию статус жилого дома был определен в установленном жилищным законодательством порядке […] жилые помещения в данном доме предоставлялись определенной категории граждан, нуждающихся в особой социальной защите (одинокие, престарелые, инвалиды и т. д. ), данный дом имел комплекс служб социально-бытового назначения, в связи с чем спорный жилой дом не может быть признан утратившим статус специализированного жилого дома для одиноких лиц, преклонного возраста и инвалидов», — говорится в апелляционном определении Пензенского областного суда.



Кроме того, областной суд пришел к выводу, что доводы истцов об отсутствии комплекса службы социально-бытового назначения «сами по себе не являются основанием для признания судебным решением данного объекта недвижимости утратившим статус специализированного».



«К тому же в данном доме в целях оказания медицинской помощи расположена амбулатория врача общей практики, которая входит в состав поликлиники ГУЗ «ГБК им. Г. А. Захарьина», а также МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» заключаются муниципальные контракты с охранными предприятиями по обеспечению сохранности муниципального имущества, в том числе спорного дома […]



Таким образом, жилые помещения в доме № 1 по пр. Строителей в г. Пензе отнесены к жилым помещениям специализированного жилищного фонда, которые, как обоснованно признал суд первой инстанции, в соответствии со ст. 92 ЖК РФ не подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаем, за исключением передачи таких помещений по договорам найма», — говорится в определении суда.



Жильцы дома намерены подать кассационную жалобу, а при необходимости довести дело до Верховного суда РФ.