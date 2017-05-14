В Пензенской области на трассе перевернулся грузовик

Кадрами с места происшествия поделился подписчик группы «Автохам. Пенза». По его словам, видео было сделано около пяти вечера 13 мая.

Судя по ролику, из-за аварии образовалась внушительная пробка.

Информации о пострадавших на данный момент нет.