Кадрами с места происшествия поделился подписчик группы «Автохам. Пенза». По его словам, видео было сделано около пяти вечера 13 мая.
Судя по ролику, из-за аварии образовалась внушительная пробка.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
|
|
В Пензенской области на трассе перевернулся грузовик
14 мая в 14:28 408 просмотров
В селе Вирга Нижнеломовского района Пензенской области произошло ДТП — перевернулся грузовик.
Кадрами с места происшествия поделился подписчик группы «Автохам. Пенза». По его словам, видео было сделано около пяти вечера 13 мая.
Судя по ролику, из-за аварии образовалась внушительная пробка.
Информации о пострадавших на данный момент нет.