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В Пензенской области на трассе перевернулся грузовик

14 мая в 14:28 408 просмотров

В селе Вирга Нижнеломовского района Пензенской области произошло ДТП — перевернулся грузовик.

Кадрами с места происшествия поделился подписчик группы «Автохам. Пенза». По его словам, видео было сделано около пяти вечера 13 мая.

Судя по ролику, из-за аварии образовалась внушительная пробка.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/avtohampenza
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