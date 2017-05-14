В Пензе осталось 253 путевки в детские лагеря

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О работе по выдаче путевок в детские оздоровительные лагеря главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву доложила председатель городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталья Озерова.

«С родителями, которые записались по электронной очереди, заключаем договор на приобретение путевок, имеющихся в наличии в районных администрациях. Затем в течение трех рабочих дней они оплачивают часть стоимости путевки — 31%. В настоящее время на руки выдали 4114 договоров. Большая часть из них уже оплачена», — сообщила Наталья Озерова.

По данным пресс-службы мэрии, по состоянию на 14 мая осталось 253 путевки в три детских оздоровительных лагеря: «Белка», «Сосновый бор» и «Солнечная долина».

На время летних каникул загородные лагеря станут центрами организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. В связи с этим Виктор Кувайцев поручил Наталье Озеровой провести работу по подготовке спортивных объектов на их территории.

«Необходимо проверить надежность и безопасность спортивного оборудования, наличие спортивного и игрового инвентаря», — сказал глава горадминистрации.

Выезд в лагеря с целью проверки их готовности намечен на следующую неделю.

Напомним, в 2017 году дети из Пензы смогут отдохнуть в шести загородных стационарных детских оздоровительных лагерях: ДОЛ «Строитель», ДОЛ «Юность», ДОЦ «Белка», ДОЛ «Солнечная долина», ДОЛ «Сосновый бор», ДОЛ «Заря».