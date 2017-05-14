В 2016 году объем производства «СтанкоМашСтрой» вырос в 4 раза (видео)

Если экономическая эффективность предприятия растет, то необходимо создавать новые рабочие места, повышать заработную плату сотрудникам — такую задачу ставит губернатор Иван Белозерцев перед руководителями промышленных предприятий. Добиться хороших показателей в этом направлении удалось пензенской компании «СтанкоМашСтрой».
Рамиль Измайлов в свое время сменил не одну работу. Получив должность инженера-механика в «СтанкоМашСтрой», говорит, что теперь уверен в завтрашнем дне.
«Восьмичасовой рабочий день в светлом, теплом помещении. Каждый рабочий снабжен необходимым инструментом. Зарплата здесь начисляется своевременно и с повышением, кстати говоря, также нас радуют премиями. Моей заработанной платы хватает прокормить четырех человек в моей семье без проблем. Я считаю, это очень достойная заработанная плата», — отметил инженер-механик ООО «СтанкоМашСтрой» Рамиль Измайлов.
Каждый сотрудник имеет возможность изучать иностранные языки за счет предприятия, а также повышать квалификацию за границей. В прошлом году количество работников увеличилось почти на треть, а объем производства вырос в четыре раза.
«Мы производим порядка 250 станков в год. Каждый месяц выходит 20−25 станков по месяцу производства. Довольно хороший объем, но при все при этом это только 30% от запланированного», — сообщил генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков.
«Был изготовлен опытный образец и развернуто серийное производство токарных станков с ЧПУ серии СТ 16А25, а также был изготовлен опытный образец программного комплекса СТ 25», — рассказал генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой-Гарант» Сергей Митясов.
В 2016 году наши предприятия сработали с индексом промышленного производства выше 100%. За два месяца этого года также удалось нарастить темпы. Это отразилось и на заработной плате сотрудников, средняя зарплата составляет более 30 тысяч рублей. Ее росту и повышению социальной защищенности работников способствует и инициированная Иваном Белозерцевым декларация о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Пензенской области и промышленными предприятиями. Выполнение ее условий в 2017 году подтвердили руководители еще восемь крупнейших компаний региона.
Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».