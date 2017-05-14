В 2016 году объем производства «СтанкоМашСтрой» вырос в 4 раза (видео)

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Свыше трех десятков тысяч человек трудятся на промышленных предприятиях в Пензенском регионе. Компрессорное оборудование, продукция станкостроения и другие специализированные изделия находят применение на российских и зарубежных рынках. По итогам 2016-ого года более 30 предприятий обеспечили объем производства продукции на сумму более 60 миллиардов рублей. На производственной площадке компании, которая вот уже более 10 лет успешно работает на рынке металлообрабатывающей промышленности, побывала съемочная группа телеканала «Экспресс».

Если экономическая эффективность предприятия растет, то необходимо создавать новые рабочие места, повышать заработную плату сотрудникам — такую задачу ставит губернатор Иван Белозерцев перед руководителями промышленных предприятий. Добиться хороших показателей в этом направлении удалось пензенской компании «СтанкоМашСтрой».

Рамиль Измайлов в свое время сменил не одну работу. Получив должность инженера-механика в «СтанкоМашСтрой», говорит, что теперь уверен в завтрашнем дне.

«Восьмичасовой рабочий день в светлом, теплом помещении. Каждый рабочий снабжен необходимым инструментом. Зарплата здесь начисляется своевременно и с повышением, кстати говоря, также нас радуют премиями. Моей заработанной платы хватает прокормить четырех человек в моей семье без проблем. Я считаю, это очень достойная заработанная плата», — отметил инженер-механик ООО «СтанкоМашСтрой» Рамиль Измайлов.

Каждый сотрудник имеет возможность изучать иностранные языки за счет предприятия, а также повышать квалификацию за границей. В прошлом году количество работников увеличилось почти на треть, а объем производства вырос в четыре раза.

«Мы производим порядка 250 станков в год. Каждый месяц выходит 20−25 станков по месяцу производства. Довольно хороший объем, но при все при этом это только 30% от запланированного», — сообщил генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков.

«Был изготовлен опытный образец и развернуто серийное производство токарных станков с ЧПУ серии СТ 16А25, а также был изготовлен опытный образец программного комплекса СТ 25», — рассказал генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой-Гарант» Сергей Митясов.

В 2016 году наши предприятия сработали с индексом промышленного производства выше 100%. За два месяца этого года также удалось нарастить темпы. Это отразилось и на заработной плате сотрудников, средняя зарплата составляет более 30 тысяч рублей. Ее росту и повышению социальной защищенности работников способствует и инициированная Иваном Белозерцевым декларация о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Пензенской области и промышленными предприятиями. Выполнение ее условий в 2017 году подтвердили руководители еще восемь крупнейших компаний региона.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».