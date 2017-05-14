Златогорский подвел итоги пятилетней работы на посту мэра Кузнецка (видео)

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский ответил на вопросы журналистов. На пресс-конференции для местных СМИ он подвел итоги пяти лет своей работы на должности сити-менеджера.

Пятилетку градоначальник оценивает на «четверку». И говорит, что достигнутые успехи — это результат общих усилий. К примеру, в Кузнецке нет очередей в детские сады. Кроме того, расширились возможности для получения детьми дополнительного образования.

«Библиотеки все работают у нас. Более того, мы нашли возможность сманеврировать — в район центра «Юность» перевели детскую библиотеку. Бассейн в Западном микрорайоне вернули в эксплуатацию — он не работал тогда, когда я пришел сюда», — отметил Сергей Златогорский.

В Кузнецке активно идет строительство второго корпуса школы № 5. В планах — капитальный ремонт нескольких образовательных учреждений. За пять лет улучшилось состояние городских дорог. Власти работают над модернизацией предприятий сферы ЖКХ и решением наиболее острых коммунальных проблем.

«Конечная задача — кран открыл, потекла чистая вода. Это задача номер один. Нужно добивать до конца эту тему с концессией. Концессионеру помочь, чтобы у него все получилось. Нюансы новые постоянно возникают. Сейчас конкурс запущен, но есть там опять определенные движения. Тут и губернатор руку на пульсе держит. До конца мы обязаны эту тему довести», — сказал глава администрации Кузнецка.

Кроме того, Сергей Златогорский рассказал о разработке концепции создания агломерации Кузнецка. Она подразумевает комплексное развитие городских территорий и прилегающих районов.

«Ключевой момент там — развитие городской инфраструктуры с точки зрения транспортной доступности, качества дорог, городской среды и социальных услуг», — подчеркнул Сергей Златогорский.

Сергей Златогорский также рассказал журналистам о ходе реализации в городе крупных инвестиционных проектов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».