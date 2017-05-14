В Пензе задержали подозреваемого в серии краж бритвенных лезвий (видео)

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Полицейские задержали 55-летнего жителя Пензы, подозреваемого в серии необычных краж из крупных торговых центров города. В магазинах внимание злоумышленника привлекали кассеты для бритвенных станков. Так, в одной из последних точек он похитил с витрины товары на сумму более семи тысяч рублей.

На кадрах с видеокамеры, установленной в магазине, видно, как мужчина, кстати, не имеющий густой растительности на лице и голове, прячет в ручную кладь несколько кассет с лезвиями. При этом злоумышленника не смущает, что в момент кражи рядом с ним находились другие покупатели.

«Общий ущерб от преступных действий подозреваемого составил на сумму в размере более 20 тысяч рублей. Похищенный из магазина товар мужчина продавал на улице, а вырученные от продажи денежные средства тратил на собственные нужды, так как он нигде не работал», — сообщил заместитель начальника отдела уголовного розыска ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Владимир Блясов.

Злоумышленник признал свою вину и раскаялся в содеянном. По факту краж возбуждено несколько уголовных дел. Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».