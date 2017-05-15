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В Нижнеломовском районе реализуют инвестпроект по селекции индейки

15 мая в 10:44 252 просмотра

Глава региона Иван Белозерцев призвал пензенских аграриев сохранять темпы развития сельского хозяйства и эффективнее использовать средства грантовой поддержки.

«Мы должны поддержать районы, где мало создается рабочих мест, надо привлекать туда инвесторов. Англичане, французы и немцы, которые приезжали в Пензу (по производству материнского стада индейки), приняли решение остановиться на площадках Нижнеломовского района. Они готовы приехать еще раз, заявляются на дополнительные площадки», — сообщил губернатор.

По его словам, нужно сделать все, чтобы привлечь инвесторов в Сосновоборский район.

«Их не удовлетворила дорога в этом районе, нужно ее отремонтировать», — распорядился Иван Белозерцев.

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