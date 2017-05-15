В Пензенской области летом будут работать 43 зоны отдыха

В правительстве Пензенской области на оперативном совещании 15 мая обсудили подготовку водных объектов региона к купальному сезону.

По словам начальника регионального УЖКХ и ГЗН Михаила Панюхина, с 15 мая в Пензенской области объявлен месячник безопасности людей на водных объектах.

«Сейчас проводятся работы по обустройству пляжей и мест отдыха на водных объектах, очищается дно, завозится песок, устанавливаются контейнеры для мусора, скашивается камыш. Рассмотрены вопросы безопасного нахождения граждан у воды, будут изготовлены информационные стенды с правилами поведения. Когда вода прогреется до 12 градусов, будут взяты пробы», — сообщил он.

Глава ведомства добавил, что до 30 мая будут проверены все места отдыха на территории региона. Работы планируется завершить к 1 июня.

В этом году готовятся к открытию 43 зоны отдыха, 11 сертифицированных пляжей.

В числе муниципальных образований Пензенской области, где регулярно проводят работу по обустройству зон отдыха, были особо отмечены город Заречный, Наровчатский и Сердобский районы, село Засечное и Пенза. Однако в водоемах на территории областного центра купаться нельзя — будут доступны лишь зоны отдыха.

Затрагивая тему несчастных случаев на отдыхе, Михаил Панюхин отметил, что в 2016 году больше всего утонувших было в Кузнецком, Пензенском и Иссинском районах.

Губернатор Иван Белозерцев призвал принимать меры, чтобы не допустить трагедий на воде в этом году.

«Нужно спланировать эту работу. Проблемы будут, если мы не будем этим вопросом заниматься. Надо провести обучение, провести показательные занятия, рассказать о рекомендациях», — подчеркнул он.

Начальник управления сказал, что соответствующая работа будет проведена до 1 июня.