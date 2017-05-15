Ветеран ВОВ поделилась мнением о Городе Спутнике (видео)

В рамках проекта «Город Спутник в лицах» съемочная группа пресс-центра холдинга « Термодом » побывала в гостях у Екатерины Ильиничны Юрковой, ветерана Великой Отечественной войны, которая проживает в микрорайоне Город Спутник . Она поделилась воспоминаниями о своем прошлом и мнением о нынешнем положении дел в микрорайоне.

Екатерина Ильинична родилась в 1927 году и в 1944-ом добровольно ушла на фронт. Первым самым страшным впечатлением о войне она называет поле боя, которое она видела из окна поезда, и тот запах, который там ощущался. Она дошла до Берлина и после Дня Победы осталась в Германии на несколько лет. Там Екатерина Ильинична встретила своего мужа и родила первого ребенка. В 1948 году она вернулась в Пензу.

Прошли годы. Муж Екатерины Ильиничны ушел из жизни, когда ему было всего 46 лет. Несмотря на это, семья вырастила троих детей, и каждый из них нашел свое место в жизни. Несколько лет назад Екатерина Ильинична как ветеран Великой Отечественной войны получила жилищный сертификат и выбрала квартиру в Городе Спутнике.

Микрорайон ее полностью устраивает. Особенно нравится природа: лес, озеро, живописная набережная.

«Нет же в городе такого уютного уголка, как здесь», — делится эмоциями она.

Удобно, что все рядом: с покупкой продуктов Екатерина Ильинична, отметившая в этом году 90-летний юбилей, до сих пор справляется сама. Нравится и удобная светлая квартира — о своей большой покупке она не жалеет.

На вопрос о том, чего бы Екатерина Ильинична хотела пожелать людям, она отвечает так: «Что нужно в жизни? Нужна сама жизнь, жить и радоваться! Всем мирного неба над головой!».