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Бар возле Спасского собора будет перепрофилирован

15 мая в 11:05 356 просмотров

Здание планируется выкупить в собственность города и региона. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил об этом в ходе оперативного совещания в правительстве 15 мая.

Глава региона рассказал о том, как решается вопрос с благоустройством территорий, прилегающих к храму. В частности, речь шла о кафе-баре «777», где ранее продавали алкогольные напитки. Кафе планируется выкупить, перепрофилировать и привести в архитектурное соответствие с комплексом зданий в центре Пензы.

«Я встретился с собственником, спиртное там сейчас не продается. Кафе планирует продать собственнику из Самарской области, продаст — будут проблемы. Надо проанализировать стоимость объекта и выкупить его. Его можно перепрофилировать в магазин пензенских сувениров, может быть, в музей матери, если будет решение установить памятник там. В крайнем случае, детское кафе», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Фотография: uploads/news/Галерея/Penza/spasskii sobor/CQPyPDIdoUg.jpg
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