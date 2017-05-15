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Юные прыгуны в воду представят Пензу на первенстве России

15 мая в 11:37 170 просмотров
, которое пройдет в Санкт-Петербурге в период с 16 по 21 мая.

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13 спортсменов выступят за Пензу на первенстве России по прыжкам в воду среди юниоров, которое пройдет в Санкт-Петербурге в период с 16 по 21 мая.

Соревнования состоятся на базе центра водных видов спорта «Невская волна».

Состязания пройдут в следующих возрастных группах: юниоры и юниорки (16−18 лет) 1999−2001 годов рождения — группа «А», группа «В» — юниоры и юниорки (14−15 лет) 2002−2003 годов рождения.

«Несмотря на юный возраст, некоторые участники уже являются победителями чемпионатов России и крупнейших международных турниров среди взрослых, поэтому борьба за право представлять юниорскую сборную России на первенстве Европы 2017 года по прыжкам в воду развернется серьезная», — сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

Пензенскую область представят: Александра Бибикина, Валерия Шабанова, Максим Малофеев, Полина Саекова, Руслан Терновой, Ксения Гуранова, Яна Большакова, Валерия Белова, Даниил Белов, Георгий Коровин, Николай Борисов и Егор Кудрявенко.

Фотография: http://sport.pnzreg.ru/main_news/2017/05/15/11102193
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