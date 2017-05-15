В России прогнозируют рост пенсионных накоплений на четверть

В России в 2017 году ожидается рост пенсионных накоплений на 25%.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на доклад Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), негосударственные пенсионные фонды научились прибыльно инвестировать существующие пенсионные накопления и могут выйти в этом году на доходность в 20−25%.

В 2016 году доходность фондов вдвое превысила инфляцию, составив 10,6%, некоторые из них добились результата в 19%.

Накопительную часть пенсии граждан НПФ по закону инвестировать не могут — на такие операции уже три года действует мораторий. Однако фонды активно вкладывают уже имеющиеся в распоряжении средства в надежные финансовые инструменты. Большой уровень дохода им показать трудно, как отмечают аналитики. Причина — в том, что социально значимые массы денег должны по закону вкладываться с минимальными рисками, а это всегда означает низкую доходность таких вложений.

НПФ распределяют средства для инвестиций следующим образом: 40% - в облигации, 20,4% - в государственные бумаги, 13% - в банковские депозиты и 10,4% - в акции. Имеющиеся у фондов капиталы пополняются благодаря инвестиционным доходам и уходящим из Пенсионного фонда России гражданам.