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В Саратове 15 мая проходит деловая часть Второго международного форума «Среда для жизни: квартира и город».

Как сообщает «СарБК», мероприятие проходит в новом здании ТЮЗа. В нем участвуют представители Минстроя, в том числе — замминистра Андрей Чибис, руководство Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, представители крупных российских компаний, зарубежные и столичные специалисты по урбанистике.

В холле ТЮЗа представлена выставка, на которой презентован индекс развития городской среды, поставленный Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка. В настоящее время представлены данные по 55 городам.

Саратов попал в число городов с удовлетворительным качеством городской среды, уровень развития городской среды составил 51%. По критерию «жилье и прилегающие пространства» город получил 52%, «уличная инфраструктура» — 60%, «озеленение и водные пространства» — 30%, «социально-досуговая зона» — 64%, «общественно-деловая инфраструктура» — 50%.

Среда в таких городах, как Самара, Волгоград и Воронеж, была оценена экспертами как плохая. У них индексы составили 40, 34 и 44% соответственно. Удовлетворительной признана среда в Нижнем Новгороде (52%) и Пензе (53%).