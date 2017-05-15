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В Пензенской области состоится фестиваль скандинавской ходьбы

15 мая в 12:15 174 просмотра

18 мая в селе Оленевка Пензенского района пройдет XII областной фестиваль скандинавской ходьбы.

Мероприятие начнется с регистрации в 9.00.

«В 11 часов будет дан старт пешего перехода по правилам скандинавской ходьбы с дистанцией около 4 километров (по асфальтовому покрытию)», — сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

В 12.30 все участники смогут пообедать в школьной столовой, после чего перед присутствующими выступят коллективы Пензенского района.

По окончании концерта будут подведены итоги фестиваля, и состоится награждение победителей.

Завершится мероприятие в 15.00.

Фотография: http://sport.pnzreg.ru/news/2017/05/15/11213791
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